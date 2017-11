West-Vlaamse auteurs scoren op Boekenbeurs

Voedingscoach Sandra Bekkari uit Wingene staat met haar gezonde voeding-kookboeken op één bij de top tien van de best verkopende auteurs op de Boekenbeurs in Antwerpen. Ze haalt het voor advocaat Jef Vermassen en actrice Nathalie Meskens.

Ook Pieter Aspe in de prijzen

En ook thriller-auteur Pieter Aspe uit Blankenberge kan tevreden terugkijken op de Boekenbeurs. Hij staat dan weer op één bij de best verkochte boeken in de categorie "literaire fictie" met zijn nieuwste roman "Butlerknop". Dit is de laatste roman in de populaire reeks rond de Brugse politie-inspecteur Van In.