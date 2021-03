West-Vlaamse basisscholen zetten hun deuren het meest open

Het gaat niet enkel om sport- of turnzalen. Ook andere gebouwen en speelplaatsen worden gebruikt voor verschillende lokale vereningingen in West-Vlaanderen. Bij de secundaire scholen bevinden we ons in de middenmoot.

Praktisch haalbaar?

Met 63% bij de basisscholen staan we dus bovenaan in ons land. Maar een derde opent de deuren (nog) niet. Mogelijks is het praktisch onhaalbaar of is de ruimte soms niet geschikt voor verenigingen in de buurt.

Loes Vandromme (CD&V) uit Poperinge ziet daar nog mogelijkheden, misschien met een sleutelsysteem of kleine infrastructurele ingrepen. Ook kunnen kosten soms gedeeld worden door verschillende verenigingen.

Tien miljoen

Vlaanderen wil alvast het verder gebruik van schoolinfrastructuur promoten. Het heeft een budget van 10 miljoen euro aan mogelijke huursubsidies opgesteld. Dat moet een extra stimulans bieden.