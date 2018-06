West-Vlaamse bedrijven in de running voor exportprijs

Het gaat om SCE NV uit Lichtervelde, Boplan uit Moorsele en beMatrix uit Roeselare. Vlaams minister-president maakte de namen bekend bij zijn bezoek aan de exportbeurs in Brussel. De uitreiking van de prijzen gebeurt op 19 september.

In de categorie bedrijven met minder dan 50 werknemers moeten Boplan en SCE het opnemen tegen Tribù NV. BeMatrix moet het hoofd zien te bieden aan Manna Foods en Biobest Group. Boplan uit Moorsele maakt beveiligingsproducten in kunststof die mensen, voertuigen en gebouwen bijvoorbeeld moeten beschermen tegen eventuele aanrijdingen en vallen. SCE is dan weer gespecialiseerd in de productie van silo's. BeMatrix ten slotte maakt kaders en frames voor de standenbouw.