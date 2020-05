West-Vlaamse bedrijven kiezen massaal voor wanden in plexiglas

Heel wat handelszaken willen voor ze binnenkort heropstarten nog snel bescherming in plexiglas. Bedrijven zoals Glass Technics uit Lauwe kunnen de vraag amper aan, de productie kan niet volgen.

Maandag mogen, dankzij de exitstrategie, bedrijven weer heropstarten. Ook handelaars willen graag op 11 mei de deuren weer openen. Velen kiezen er daarom voor om wanden te plaatsen, in plexiglas of glas, om de veiligheid te garanderen. De vraag stijgt dus enorm, en daar was ook Glass Technics uit Lauwe niet op voorzien.

"De leveranciers hebben hun normale stock liggen en die geraakt stilletjes aan uitgeput. Er is ook volle productie van plexi, maar op dit moment is het in Europa een groot probleem aan het worden," dat zegt Valerie Vlaminck, zaakvoerder bij Glass Technics.

