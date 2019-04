Artes Woudenburg uit Brugge is bezig met de heropbouw van de afgebrande kerk in Westkapelle. Het bedrijf wil graag z'n expertise delen. Daarnaast is er ook Group Monument uit Ingelmunster. Zij hebben al eerder werken uitgevoerd aan de klokkenstoel van de Notre-Dame in Parijs.

Gisteren maakte ook kunstenaar Wim Delvoye uit Wervik bekend dat hij deelneemt aan de internationale architectuurwedstrijd voor een eventuele heropbouw van de Notre-Dame.

Lees ook: