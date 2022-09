West-Vlaamse bedrijven teleurgesteld over stralingsplannen Ventilus van Vlaamse Overheid

Bedrijven die onder de Ventilus-hoogspanningskabels vallen, verenigingen zich in vzw INVOLTE om hun bezorgdheden kenbaar te maken. De helft van de betrokken bedrijven sloot zich al actief aan, goed voor meer dan 1000 werknemers.

De organisatie betreurt het om het nieuws van de Vlaamse regering in de pers te moeten vernemen. De betrokken bedrijven maken zich zorgen over de bescherming van hun werknemers en leven in onzekerheid. Zo weten ze ook niet of deze normen ook van toepassing zijn op bedrijven.

“De 0,4 microTesla als bindend afwegingskader waar zoveel mogelijk vermeden moet worden is ook gewoon een lege doos. Daarnaast is de norm van 100 microTesla irreëel. Een hoeveelheid die enkel kan gemeten worden als je quasi tύssen de kabels zou wonen. Als irrealiteit de norm wordt is er uiteraard geen norm. Dit ondergraaft het overleg,” aldus woordvoerder van vzw INVOLTE Ignace Vandewalle.