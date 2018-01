West-Vlaamse bedrijven toonaangevend op Domotex

Dat opvallend geluid hoor je op Domotex, de grootste beurs ter wereld voor die sector, in het Duitse Hannover. Groot-Brittannië is een belangrijke markt. Door de brexit kopen de Britten wel iets minder tapijten maar onze bedrijven rekenen een hogere prijs door om het verlies te beperken. Paul De Cock (Quick-Step Unilin: "We hebben de brexit gevoeld. We hebben de prijzen moeten verhogen maar uiteindelijk is het al bij al nog meegevallen. De economie in Engeland is goed blijven draaien en we hebben nog goede resultaten kunnen neerzetten in Engeland."

West-Vlaamse bedrijven zijn toonaangevend op Domotex. De hele wereld komt kijken naar hun innovatieve producten. "We hebben altijd een focus gehad op het betere segment in de markt. Op goede producten met goede technische differentiatie die in West-Europa op hoogtechnologische lijnen worden gemaakt. Met een goede service naar de klant. Die strategie verandert niet. Wij doen daar op verder."