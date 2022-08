West-Vlaamse binnenvaart kent (nog) geen problemen

Transporteconoom Christa Sys uit Brugge pleit voor een lange termijn plan voor de binnenvaart dat rekening houdt met klimaatverandering. In West-Vlaanderen is er voorlopig geen probleem voor de binenvaart.

Ze doet dat naar aanleiding van de problemen in Duitsland. Grote delen van de Rijn zijn onbevaarbaar omdat er op sommige plaatsen amper water in staat. Maar dus niet zo in West-Vlaanderen. Christa Sys: "De waterstanden zijn nog oke. Mogelijks is er een lichte vermindering van de hoeveelheid goederen die ze vervoeren. Op dit moment zijn er geen grote problemen in West-Vlaanderen. "

"Langetermijnvisie nodig"

Christa Sys woont in Brugge en is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Ze vindt dat de overheid dringend een lange termijn visie moet ontwikkelen voor de binnenvaart, die rekening houdt met klimaatverandering. "Wij als academici trekken wel aan de alarmbel. Zowel economisch als op gebied van milieuwetenschappen moet men daar aandacht voor hebben. Het gaat over het monitoren van data, zodat men zicht heeft hoe het evolueert, maar het gaat ook over nieuwe designs van scheepstypes."

Innovatie, ook in West-Vlaanderen

De sector zelf zet alvast volop in op ontwikkeling en innovatie, ook in West-Vlaanderen. "We zien bijvoorbeeld al onbemande vaartuigen op de IJzer met bouwmaterialen. We zien hele mooie ontwikkelingen in het zuiden van West-Vlaanderen met het oog op de verbinding Seine-Schelde," zegt Sys. Heel wat bruggen over de Leie zijn verhoogd en er kwamen ook twee nieuwe rivierterminals, in Roeselare enin Wielsbeke. Volgens Sys moeten we blijven investeren want binnenvaart heeft veel voordelen.