West-Vlaamse bosgroepen gaan voor 30ha nieuwe bos

Met de aanplant van 0,3ha bos in de achtertuin van de familie Demaeght uit Torhout gaat de Bosgroep Houtland van start met een nieuw project voor meer bos in de regio.

De doelstelling is om op een termijn van 3 tot 6 jaar 30ha nieuwe bossen in West-Vlaanderen te realiseren bij verschillende private eigenaars. Het project wordt ondersteund door de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos. Minister voor leefmilieu Joke Schauvliege wil via de verschillende Vlaamse provincies op deze manier in heel Vlaanderen 150ha bosuitbreiding realiseren. Aangezien de bebossingen kleinschalig en verspreid gebeuren, op uitdrukkelijke vraag van de grondeigenaars zelf, is er meestal een lokaal draagvlak voor de beplanting en is de impact voor landbouw klein.

In het nieuwe bosje van de familie Demaeght worden 800 bomen en struiken geplant van 20 verschillende, inheemse soorten. Op de randen van het perceel komt een bosrand met bloemen- en bessenstruiken.

Wie ook graag een bos wil planten, kan contact opnemen met de lokale bosgroep via www.bosgroepen.be