West-Vlaamse brandweer en IT'ers richting Polen: "Oekraïners hebben nood aan internet"

De hulpactie draagt de naam ‘HOOP’, wat staat voor Help Oekraïne en Ondersteuning vanuit Polen. Op goed een week tijd is een team van vijftien mensen samengesteld. Intussen zijn al heel wat spullen ingezameld zoals kledij, luiers, voeding en speelgoed.

"Nood aan WiFi"

Morgen vertrekken drie bestelwagens, een kampeerwagen en drie gewone auto's richting Medyka waar de Oekraïense vluchtelingen toestromen. Opmerkelijk is de inbreng van het telecommunicatiebedrijf Citymesh uit Oostkamp, want de mensen hebben nood aan communicatie met familieleden of vrienden. "Wij zijn het gewoon om tijdelijke WiFi-netwerken te bouwen. We doen dat vaak op festivals", zegt Ward van Ooteghem van Citymesh.