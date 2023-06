West-Vlaamse brandweer op weg naar overkoepelende dispatchwerking

Sinds 2015 zijn er vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen die brandweeroproepen afhandelen. Wanneer een oproep binnenkomt bij de noodcentrale 112, wordt deze doorgestuurd naar de betreffende brandweerzone. Het nodige personeel en hulpvoertuigen worden dan automatisch gealarmeerd. De brandweeroproepen worden nadien ook door de zone zelf afgehandeld.

Dubbele interventies vermijden

In tegenstelling tot Oost-Vlaanderen, waar ze al gebruikmaken van een centrale dispatching in Gent, werken de zones in West-Vlaanderen nog met vrijwilligers tijdens de nacht en het weekend. Het gebeurt dat ze in hun dienst geen enkele oproep ontvangen. Door een overkoepelende West-Vlaamse dispatchwerking te voorzien, kan dat vermeden worden. Een dergelijke dienst behoudt bovendien het overzicht over de ganse provincie waardoor dubbele interventies omzeild worden.

Systemen op elkaar afstemmen

Gouverneur Decaluwé heeft overleg gevoerd met de hulpverleningszones Fluvia, Midwest, Westhoek en Zone 1 om de implementatie van de interzonale dispatching te versnellen. Hoewel er al een haalbaarheidsstudie is afgerond, moeten de zones hun systemen op elkaar afstemmen en een aantal zaken uniformiseren. De IT-systemen van drie zones zijn al op hetzelfde niveau gebracht, en de zone Midwest zal in 2024 volgen.