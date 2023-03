West-Vlaamse brandweermannen van B-Fastteam terug uit Turkije

Martin Gyselinck en Frederik Dewaele zijn gisteravond teruggekeerd uit Turkije. De twee brandweermannen van de post Nieuwpoort waren 3 weken actief in de zwaarst getroffen regio. Daar hebben ze samen met het team van B-FAST een veldhospitaal opgebouwd.

Na drie zware weken in Turkije, zijn Martin Gyselinck en Frederik Dewaele terug post in de brandweerkazerne van Nieuwpoort. Ze hebben er samen met andere logistieke vrijwilligers meer dan 50 tenten opgezet, die samen een veldziekenhuis vormen. ​Hoewel de missie hen voldoening heeft gegeven, zijn ze ook danig onder de indruk van wat ze ter plaatse meegemaakt en gezien hebben.

B-FAST zet het noodhospitaal op in Kirikhan, waar het plaatselijk ziekenhuis volledig verwoest is en mensen enkel nog bij het Belgische team hulp kunnen zoeken. Intussen word lokale hulpverleners opgeleid om het Belgische veldziekenhuis over te nemen.

