West-Vlaamse Claire is eerste eredame op Miss België 2023

Met heel wat vertraging kon de verkiezing rond 21u30 eindelijk van start gaan. Daarna werd al snel een dubbele afvallingsronde gedaan. Eerst moesten de dames zich tonen met een enthousiaste choreografie, waarop de groep werd herleid van 32 kandidates naar 22 kandidates. Daarna werden al enkele awards uitgereikt. De enige die met meer dan een award aan de haal ging, was de West-Vlaamse Claire. Zij werd verkozen tot Miss talent en Miss charity.

Na de awarduitreiking en een bikinironde kwam er opnieuw een schiftingsronde. Van 22 naar een uiteindelijk top vijftien. Na onder andere een laatste defilé gingen we het slot van de show in, waarin de eredames van plaats vijf t.e.m. plaats één werden gekozen. De op een-na-hoogste eer was dus weggelegd voor Claire Lansenebre. Naast twee awards kreeg zij de titel van eerste eredame. Emilie Vansteenkiste werd uitgeroepen tot Miss België 2023, het kroontje kreeg ze uit handen van Kedist Deltour (Miss België 2021).