West-Vlaamse cultuurhuizen planten bos

Dertien West-Vlaamse cultuurpartners planten ruim zeshonderd vierkante meter nieuw bos aan in de vallei van de Gondebeek in Oost-Vlaanderen.

Het bos komt er dankzij het project ‘Bij de Buren’. Wouter Deprez is ambassadeur van het project.

‘Bij de Buren’

Onder de noemer ‘Bij de Buren’ maken West-Vlaamse cultuurhuizen al enkele jaren een selectie uit elkaars programma en nemen hun publiek met de bus mee naar een voorstelling bij hun cultuurburen. Dertig mensen op een bus is beter dan dertig auto’s in de file. Maar dat kan nog beter. Daarom planten ze nu ook een stuk bos aan.

De deelnemende cultuurpartners zijn De Grote Post Oostende, Cultuurcentrum Brugge, De Spil Roeselare, Schouwburg Kortrijk, cc CasinoKoksijde, cc De Schakel Waregem, cc Scharpoord Knokke-Heist, cc Blankenberge, cc Het Spoor Harelbeke, cc De Steiger Menen, cc De Brouckere Torhout, cc Wevelgem en cc Het Perron Ieper. Stand-up comedian Wouter Deprez uit Geluwe is ambassadeur van het project. Per gereden kilometer naar de buren gaat € 1 naar het bebossingsproject van BOS+ in Oosterzele. Daar worden 300 bomen aangeplant die verschillende stukken bos opnieuw met elkaar verbinden en zo oude buren terug samen brengen.