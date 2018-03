West-Vlaamse cultuurwereld verliest monumenten

Jan Vaneessen was jarenlang cafébaas van De Zwerver in Leffinge en lag in 1977 ook mee aan de basis van Leffingeleuren. De jongste jaren was hij artistiek directeur van vzw De Zwerver. Vaneessen werd 64.

In Brugge is de bekende jazzprogrammator en kunstenorganisator Rik Bevernage overleden. De stichter en oprichter van De Werf én het West-Vlaamse Masereelfonds werd net geen 64. Hij was oorspronkelijk van Wevelgem, maar speelde 40 jaar lang een belangrijke rol in cultureel Brugge.

En in Knokke Heist is ook Staf Knop overleden. Hij werd 97 en stierf na een zware val. Staf Knop brak bij het grote publiek door in de jaren 60 als het wat norse jurylid van "Canzonissima". Knop had er toen al een lange carrière als journalist en auteur op zitten. Later werd hij nog casinodirecteur in Knokke en schreef meer dan 15 boeken.