In Brugge is de West-Vlaamse erfgoedprijs uitgereikt.

In de categorie publiekswerking gaat de prijs naar het Wielermuseum in Roeselare voor het project “Koers is Relgie”.

Jan Trachet verraste de jury met zijn onderzoek naar verdwenen dorpen in de Zwinstreek. Hij is de laureaat in de categorie onderzoek. De archeoloog ontdekte een middeleeuws havennetwerk in de Zwinstreek. Opvallend daarbij is dat hij de sporen bloot legde zonder de bodem te verstoren. Door gebruik te maken van drones, bodemsensoren en archiefonderzoek vond Jan Trachet de historische resten.