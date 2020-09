Er zijn 1888 kilometer aan fietspaden langs gewestwegen in West-Vlaanderen. Meer dan 51 procent daarvan liggen er matig tot zeer slecht bij. Dat is amper zes procent beter dan in 2011. Meer dan een derde scoort ook slecht qua fietscomfort. West-Vlaanderen boekt daarmee het minste vooruitgang van alle Vlaamse provincies.