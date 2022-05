Fruittelers hebben daarover vanmorgen gepraat met lokale politici, bij een appel- en perenbedrijf (Myngheer) in Zuidschote bij Ieper.

West-Vlaanderen is als fruitstreek niet zo groot, een kleine 800 hectare in totaal, goed voor een 90-tal bedrijven. Bij Myngheer verkopen ze vooral in eigen land, en ze doen ook aan thuisverkoop: een belangrijk deel van hun omzet. Ze willen dat het fruit van hier beter gepromoot wordt. Bekijk het videoverslag hierboven.