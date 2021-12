Haast overal in West-Vlaanderen is de stand van het grondwater opnieuw normaal. Voor het eerst in jaren. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Vorig jaar werd op tachtig procent van de Vlaamse meetplaatsen nog een te lage grondwaterstand gemeten, dit jaar is dat amper tien procent. In West-Vlaanderen is de grondwaterstand op de meeste plaatsen normaal, in de Westhoek en rond Brugge is het matig tot zelfs zeer nat. En dat heeft in de Westhoek veel te maken met de hevige regenval van de voorbije weken. In De Panne viel in november meer dan 160 liter neerslag per vierkante meter.