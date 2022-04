West-Vlaamse horeca telt bijna 900 openstaande vacatures

Dat de horeca met een personeelstekort kampt, is al langer bekend. "Maar zal er voldoende personeel zijn om de terrassen te bedienen deze zomer?" Dat was de vraag die Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (Vooruit) gesteld heeft aan minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V). Het antwoord: in West-Vlaanderen staan bijna 900 vacatures open, het hoogste aantal in Vlaanderen.

Hoogste aantal sinds 2018

"Dat het probleem nijpender is geworden door de coronacrisis blijkt uit de vele getuigenissen die we horen uit de horeca", zegt Caroline Gennez. "Ook de cijfers tonen dat. In 2019, voor de coronacrisis waren er maar 593 oningevulde vacatures." Sinds 2018 is zelfs een stijging van 66 procent te merken.

Het cijfers is opvallend, aangezien toch 959 werkzoekenden een horecaopleiding hebben gevolgd bij de VDAB. "Een van de grootste knelpunten is om kandidaten te vinden die gemotiveerd zijn om in de horeca te gaan werken. Door de specifieke arbeidsomstandigheden, met atypische werktijden, de gevraagde flexibiliteit, en de eerder lage lonen, is het niet zo evident om mensen warm te maken voor een job in de horeca en de weg ernaartoe, via een opleiding bijvoorbeeld", zegt minister van Werk Hilde Crevits.

"Nood aan creativiteit"

Om de vacatures in te vullen en dus kandidaten warm te maken voor een job in de horeca, is het volgens Crevits nodig om creatief uit de hoek te komen. "Daarnaast moeten we onze krachten bundelen. Het lukt alleen als VDAB, de sector, de lokale besturen en opleidingsverstrekkers samen hun schouders zetten onder dergelijke initiatieven."

"Ook naar de bedrijven doe ik een warme oproep om mensen kansen te geven. Verschillende formules van werkplekleren kunnen hierbij helpen. Werken aan de instroom is één zaak, maar het verduurzamen van loopbanen is evenzeer van cruciaal belang."