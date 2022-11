West-Vlaamse Hotelscholen boven op Belgische Hotelscholenwedstrijd

Op de Belgische Hotelscholenwedstrijd doen de West-Vlaamse Hotelscholen het goed. In het onderdeel beste Junior Champagne Sommelier staat hotelschool Ter Duinen, uit Koksijde op één en Ter Groene Poorte uit Brugge op twee.

Om de titel van beste Junior Champagne Sommelier streden acht deelnemers, van acht verschillende Hotelscholen. De deelnemers werden beoordeeld op theorie, maar ook op creatief denken. Ook de storytelling en het enthousiasme werden grondig beoordeeld door de jury.

De eerste plaats is voor Kato Van Dijck, ze leerde alles van het vakmanschap in de Hotelschool Ter Duinen, in Koksijde. Om de eerste plaats te bemachtigen, verraste ze de jury door een stukje hertenkalf met aardappelmousseline te combineren met een glaasje Champagne.

Robbe Dierickx moet dan weer tevreden zijn met een tweede plek. Hij studeert in Brugge, in de Hotelschool Ter Groene Poorte.