West-Vlaamse hulpverleners B-Fast vertrekken naar rampgebied

Ook hulpverleners uit onze regio gaan helpen in het rampgebied in Turkije, na de aardbeving precies een week geleden. Ze maken deel uit van het B-FAST team van ons land.

Zaterdag is het logistieke team al vertrokken om een veldhospitaal te bouwen, naast een ziekenhuis dat door de aardbeving helemaal onstabiel is. Bij het team van 43 hulpverleners ook twee brandweermannen van de hulpverleningszone Westhoek. Normaal woensdag of moet het veldhospitaal klaar zijn.

Vanuit het Sint-Andriesziekenhuis vertrekken morgen en donderdag nog enkele mensen, onder wie Ward en Sandy. Zij gaan helpen met de opbouw van een veldhospitaal in de buurt van de Syrische grens. "We zijn een beetje benieuwd en aan de ene kant ook een beetje angstig omdat je niet echt heel goed weet wat er gaat gebeuren," zegt Ward Vandenbussche. "Ja, je ziet de beelden en die beelden zijn schrikwekkend. Het gaat iets volledig anders zijn dan wat we gewoon zijn."

"Levenslessen"

Ook Sandy Van Wonterghem gaat mee: "Na vorige missies die ik gedaan heb, weet ik welke ervaring dat dat is en welke hulp we kunnen bieden. Je weet dat wat je doet nuttig is en je haalt daar zelf ook wel ergens voldoening uit, dat je kan helpen. Dat zijn ervaringen, dat zijn levenslessen. Dus als ik mee kan, ben ik blij dat ik die kans krijg, ja."

De hulpverleners blijven maximaal 14 dagen in het veldhospitaal in Turkije werken en keren dan terug.

Lees ook: