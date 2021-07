West-Vlaamse jongeren straks terug uit Spanje na omstreden feestreis

Deze week raakte bekend dat een groepje jongeren uit de streek van Waregem positief had getest op een feestreis van Summer Bash in Lloret de Mar. Daar zijn nu 350 Vlaamse jongeren, onder wie 169 West-Vlamingen.

Die bussen zijn nu onderweg naar daar. In Spanje zelf nog gaat Summer Bash iedereen nog eens testen, en verdelen in positieve en niet-positieve testen. Al zeker 29 jongeren zijn nu al besmet. Terug in Vlaanderen zal iedereen opnieuw een test moeten ondergaan in Gent. Daarna moeten de jongeren in quarantaine.

Niet meer naar Spanje

Intussen annuleert Summer Bash alle reizen naar Spanje. "We willen geen enkel risico meer nemen en gaan onmiddellijk over tot annulering van alle reizen in Spanje. Dit omdat de situatie elke dag achteruit gaat."

Al onderweg

Twee bussen van Jongeren Travel zijn nu al onderweg. Aan boord 110 jongeren, een kwart onder hen West-Vlamingen.

