West-Vlaamse kazernes blijven (voorlopig?) open

Zo reageert de minister op het bericht van VRT dat minister Vandeput veertien kazernes wil sluiten, waarvan er drie in West-Vlaanderen liggen. Volgens de lijst die de openbare omroep kon inkijken, staan in Vlaanderen onder meer Koksijde, Ieper, Gavere, Oostende, Zutendaal, Tienen en Berlaar op de lijst. In Wallonië gaat het onder meer om Glons, Nijvel, Luik, Bastenaken en Doornik. Een deel van die manschappen verhuist naar nabijgelegen kwartieren.

De sluiting van kazernes ligt sowieso gevoelig. Burgemeesters staan niet te springen om kort voor de gemeenteraadsverkiezingen nog kazernes de deuren te zien sluiten. Een regeringsbron zegt aan VRT dat minister Vandeput "het dossier heeft laten rotten" door niet sneller rekening te houden met de politieke gevoeligheden. Hijzelf geeft aan dat het plan erg zorgvuldig en evenwichtig is samengesteld.

Op twitter noemt de minister de berichtgeving vrijdagmorgen "tendentieus en fout". "Ik zal tijdens mijn ambtsperiode geen kazernes sluiten. Geen", luidt het.