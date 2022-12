West-Vlaamse kerstman verrast kinderen in Egypte

De West-Vlaamse kerstman had meer dan 30 kg snoep mee voor kansarme kinderen in Egypte. Hij bezocht de kinderen in drie 'The Three Corners Hotels' van de West-Vlaamse familie Lambrecht.

Voor de weeskinderen was het bezoek van de kerstman een grote verrassing. Sommigen hadden nog nooit een kerstman gezien. Dit jaar had de kerstman niet enkel snoep mee maar ook ingezameld geld voor een project voor kansarme, alleenstaande moeders.

Promotie voor Egypte

Koen Hallaert (49) is leerkracht in het buitengewoon lager onderwijs Wonderwijs Brugge in Assebroek. Zijn echtgenote Isabelle geeft er ook les. Samen hebben ze een klas en zelfs hun zorghond Chica gaat mee naar school. Met hun kinderen Lune (22) en Ieben (18) wonen ze in Oostkamp.

Koen is ook beheerder van de Facebook-pagina ‘Vrienden van de Rode Zee’ en blijft zo op deze manier het toerisme in Egypte promoten.