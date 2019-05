West-Vlaamse kopstukken brengen hun stem uit

Vlaamse minister-president Geert Bourgeois trok vanmorgen vroeg al in zijn thuisstad Izegem naar de stembus. Samen met zijn stadsgenoot Bert Maertens is hij één van de Vlaamse kopstukken op wie N-VA rekent. Ook in Oostduinkerke gingen we een kijkje nemen, in het spoor van Sander Loones.

(lees verder onder de video)