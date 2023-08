West-Vlaamse landbouwgrond blijft ondanks afkoeling duurste in Vlaanderen

De gemiddelde prijs van landbouwgrond in West-Vlaanderen is tijdens de eerste jaarhelft gedaald met 1,2 procent per hectare. Toch is het bij ons duurder dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de landbouwbarometer.

"De periode van de grote prijsstijgingen lijkt achter de rug. Je ziet dat er een duidelijke afkoeling aan de gang is", zegt Bart Van Opstal van Notaris.be. Zo is de gemiddelde prijs van landbouwgrond in West-Vlaanderen tijdens de eerste jaarhelft gedaald met 1,2 procent per hectare.

Grotere percelen

Bovendien zijn de percelen in West-Vlaanderen veel groter dan in de rest van Vlaanderen. "In tijden van onzekerheid in de landbouwsector zijn mensen minder snel geneigd om hoge prijzen te geven voor zeer grote percelen", zegt Van Opstal.

Ondanks de afkoeling blijft de West-Vlaamse landbouwgrond met 75.300 euro per hectare wel de duurste van Vlaanderen. Dat heeft te maken met de grote prijsverschillen die er zijn per provincie en gemeente.