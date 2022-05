West-Vlaamse landbouwsector: 'Spijtig dat minister Crevits vertrokken is"

Bij de West-Vlaamse vzw Caritas, dat zorg- en welzijnsvoorzieningen verenigt, ontvangen ze Crevits dan weer met open armen. De directeur is wel lid van de nationale partijraad van CD&V.

"We vinden het spijtig dat de minister vertrokken is. Ik geef haar een pluim voor haar communicatie met de landbouwers. Die is altijd heel duidelijk geweest. Minder goed was wat ze uit de brand sleepte in het stikstofdossier", klinkt het bij Franky Vanroose van het Algemeen Boerensyndicaat West-Vlaanderen.

Ook de Boerenbond West-Vlaanderen met dubbel zoveel leden vindt het vertrek jammer, de voorzitter is zelf ook schepen voor CD&V in Tielt. Vooral ook het moment ligt moeilijk. "We weten allemaal dat we het op dit moment heel moeilijk hebben met het stikstofdossier. In een korte tijdspanne zullen er op Vlaams niveau beslissingen moeten genomen worden. Ik hoop dat onze nieuwe minister voldoende tijd heeft om zich in te werken in dit dossier", zegt Joris Vande Vyvere van de Boerenbond West-Vlaanderen.

De West-Vlaamse vzw Caritas die 180 zorg- en welzijnsvoorzieningen vertegenwoordigt is dan weer tevreden. "Wij zijn heel tevreden binnen de welzijn- en zorgsector dat Hilde dit departement wil opnemen. Het is toch wel een zwaar departement. Ik denk dat er heel wat op de plank ligt. Als we specifiek kijken naar de zorg- en welzijnsvoorzieningen dan zitten we met het personeelstekort dat heel precair is zeker in de kinderopvang en de ouderenzorg, met name ook in de Westhoek", zegt Pieter Billiet van Caritas West-Vlaanderen.