West-Vlaamse mini-ondernemingen in de prijzen

Met het initiatief willen de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven de ondernemersmentaliteit in Vlaamse (hoge)scholen en universiteiten aanwakkeren.

Het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Stapsteen in Veldegem kreeg de titel van de meest ondernemende klas in de categorie basisonderwijs. Ze werden voor een heuse uitdaging geplaatst met als opdracht: wat als kartonnen dozen de enige leermiddelen van kinderen waren. De kinderen bouwden hun hele klas na in karton.

Ook de mini-onderneming Meet Farmers van de land- en tuinbouwschool in Oedelem viel in de prijzen. Het kreeg de Diversity & Inclusion Award van partner Euroclear voor een het project waarin ze landbouwers en de ‘gewone’ mensen dichter bij elkaar brengen. Het creëert mogelijkheden voor de landbouwers om in een positief daglicht te staan en hun producten in de kijker te zetten. Ze zetten in op samenwerking zodat hun product samen met de landbouwers wordt gecreëerd.