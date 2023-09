West-Vlaamse organisaties krijgen verdubbeling aan werkingsmiddelen

De erfgoedsector in West-Vlaanderen mag in de periode 2024-2028 jaarlijks rekenen op een subsidiebedrag van 6,697 miljoen euro. Dat besliste de Vlaamse Regering op de Ministerraad van gisteren. Dat betekent bijna een verdubbeling in vergelijking met de vorige bestuursperiode.

De regering Jambon beloofde bij aanvang van de legislatuur een forse investering in de erfgoedsector. "Met een jaarlijks totaalbudget van 51,5 miljoen euro voor de beleidsperiode 2024-2028 lost ze deze belofte meer dan in. In vergelijking met de periode 2019-2023 is er een budgetstijging van 54% ofwel 18 miljoen euro. De West-Vlaamse erfgoedsector mag jaarlijks een toename van ruim 3,26 miljoen euro verwachten", aldus Coudyser.

Bijna 1 miljoen euro voor 'In Flanders Fields Museum'

Volgens het N-VA parlementslid uit Knokke-Heist springt vooral de verdiende stijging voor Musea in Brugge in het oog. "De koepel van dertien museale locaties in Brugge krijgt vanaf 2024 jaarlijks de som van 2,758 miljoen euro. Ook dat Betekent een verdubbeling met de vorige legislatuur. In het licht van de bouw van de Brusk en de renovatie van het Groenemuseum is dat verhoogde bedrag meer dan welkom. Ook In Flanders Fields Museum mag komende vier jaar telkens op een bedrag van 990.000 gerekend worden", vertelt Coudyser.

Andere organisaties

Er zijn nog een hele boel organisaties die kunnen rekenen op een serieuze budgetstijging. Yper Museum in Ieper, Texture in Kortrijk en NAVIGO in Koksijde zijn nog grote winnaars met een budgetstijging van maar liefst 164% (Yper Museum), 144% (Texture) en 133% (NAVIGO).