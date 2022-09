West-Vlaamse politiezones controleren verdachte ondernemingen

Het blijkt een succes, want honderden vennootschappen zijn, onder meer in Brussel en Oost-Vlaanderen door deze strategie reeds gescreend, waarvan verschillende gerechtelijk ontbonden of failliet verklaard werden. Ook in West-Vlaanderen voeren verschillende politiezones sinds begin dit jaar zo’n controles uit. Minister Van Quickenborne bracht vandaag een bezoek aan een controleactie op vraag van de West-Vlaamse FGP. Op termijn zouden alle West-Vlaamse politiezones zo’n controles moeten uitvoeren.

Uit cijfers van de politie blijkt dat 78% van de criminele organisaties in ons land gebruik maken van vennootschappen als dekmantel of witwasmechanisme. Het gaat voornamelijk om bedrijven in de transportsector, import en export, bouw en horeca. Een criminele organisatie wendt gemiddeld vier vennootschappen aan om criminele activiteiten te maskeren. In de eerste plaats plegen deze criminele organisaties strafbare feiten, maar hun vennootschappen ondermijnen tevens de legale economie en zorgen voor oneerlijke concurrentie. Ook dit is een van de fronten waarop de georganiseerde misdaad bestreden wordt.

“We gaan op vraag van onze recherche de baan op met een aantal criteria in het achterhoofd. Daar moet je je geen al te complexe zaken bij voorstellen: de basis is echt gezond verstand. Wordt de brievenbus nooit leeggemaakt, is er nooit iemand aanwezig of kennen de omwonenden de zaak helemaal niet? Dan zijn dat signalen dat er iets niet pluis is”, vertelt een wijkinspecteur van de Lokale Politie Brugge. Vervolgens wordt ook binnengegaan en doen de inspecteurs vaststellingen. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne woonde dinsdagochtend een controle van een horecazaak in Brugge bij.