West-Vlaamse politiezones kampen met personeelstekort

De West-Vlaamse politiezones kampen met een opvallend tekort aan medewerkers. In totaal gaat het om meer dan 330 voltijdse equivalenten en dan is het administratief personeel nog niet meegerekend.

Het is trouwens een probleem dat zich zo wat in heel het land stelt, zo blijkt uit de meest recente statistieken.

Vooral de politiezone Oostende springt in het oog. De zone heeft een tekort van bijna 100 voltijdse operationele medewerkers. Voor het lokale bestuur zouden er 356 operationelen moeten zijn, in de praktijk waren dat er vorig jaar slechts 259. Daarna volgen de Politiezones Brugge en Vlas, dat is Kortrijk-Kuurne-Lendelede. Die korpsen hebben telkens 40 voltijdsen tekort bij het operationele politiepersoneel. In PZ Riho, dat is Roeselare, ook een grote zone is het tekort met twee dan weer opvallend minder groot.