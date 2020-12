West-Vlaamse rekkenbouwer Stow is "Onderneming van het Jaar"

De rekkenbouwer Stow uit Spiere-Helkijn is dinsdagavond uitgeroepen tot "Onderneming van het Jaar". De prijs werd voor de 26ste keer uitgereikt.

Het was premier Alexander De Croo die de winnaar bekendmaakte. Stow haalde het van drie andere genomineerden: verpakkings- en isolatiematerialenbedrijf Abriso-Jiffy (Anzegem), drankenproducent Konings (Zonhoven) en sanitair- en verwarmingsonderneming Van Marcke (Kortrijk).

De nieuwe "Onderneming van het Jaar"' is een aanbieder van industriële stockageoplossingen, zeg maar een bouwer van magazijnstellingen en -rekken. Het bedrijf telt zowat 1.750 werknemers, van wie een 500-tal in België. Het kent sinds 2013 een jaarlijkse groei van gemiddeld 13 procent, is uitgegroeid tot Europees marktleider en realiseert een omzet van meer dan 600 miljoen euro.

"Stow opereert al meer dan veertig jaar in de snelgroeiende logistieke markt en speelt met succes in op de continue veranderende trends in de 'supply chain'-sector", legt juryvoorzitster Michèle Sioen de keuze van de jury uit. "De doorgedreven focus op hoge efficiëntie doorheen alle processen en producten, leidt tot operational excellence binnen het bedrijf."

"Het is een heel mooi signaal van de jury dat ze een klassieke industriële onderneming toch tot Onderneming van het Jaar kiest", zei Stow-CEO Jos De Vuyst tijdens de uitzending van het evenement, dat dit jaar enkel online plaatsvond. Het bedrijf werkt weliswaar veel rond innovatie en technologie, maar dat een klassiek industrieel bedrijf de prijs wint, vindt de topman "een heel leuk feit".

Vorig jaar ging de titel van "Onderneming van het Jaar" naar de bioscoopgroep Kinepolis.