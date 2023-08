West-Vlaamse roeiers mikken op WK en Olympische Spelen

Met nog een jaar tot de Olympische Spelen in Parijs te gaan, is het voor onze West-Vlaamse roeiers tijd om zich te kwalificeren. Over drie weken is er een kans op het WK roeien in Belgrado. Niels Van Zandweghe en Tibo Vyvey tonen ambitie. En ook Marlon Colpaert en Tristan Vandenbussche willen...

Op de biljartvlakke roeibaan aan het Sport Vlaanderen trainingscentrum van Hazewinkel vinden het vaste roeiduo in de lichte dubbeltwee Niels Van Zandweghe en Tibo Vyvey ideale trainingsomstandigheden. Het wereldkampioenschap in Belgrado is hun volgende doel, waar ze zich kunnen kwalificeren voor de spelen. Al is het wel zo dat de boot zich kwalificeert, niet de roeiers zelf.

België mag maar één duo naar het roeien op de Spelen sturen volgend jaar, dus de plaatsjes zijn duur. Dat beseft ook Marlon Colpaert die nu net naast de boot valt. "Momenteel vormen Niels en Tibo de snelste dubbel, dus dan kan ik me daar wel in vinden. Topsport is hard en ik ben blij dat ik nog altijd in skiff kan deelnemen. Dat is voor mij iets waar ik me kan in tonen. En ik supporter volop mee voor de lichte dubbel dat we ons ticket kunnen halen voor de Spelen", toont Colpaert zich sportief. Ook Bruggeling Tristan Vandenbussche houdt zich, net als Colpaert, klaar in de coulissen. Hij werd vorig jaar wereldkampioen zware dubbeltwee bij de beloften.

Om zich te kwalificeren moeten de roeiers minstens top zeven halen op het WK, en dan zien we wellicht een West-Vlaams duo op de Spelen van Parijs 2024.