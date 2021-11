West-Vlaamse scholen krijgen extra schoolruimte voor 5000 leerlingen

Het gaat onder meer om scholen in Brugge, Menen, Waregem, Tielt, Koksijde, Gullegem, Ieper, Kortrijk, Oedelm, Oostende en Zedelgem. Scholen zullen de middelen onder meer gebruiken om modulaire units of een nabijgelegen gebouw te huren. Projecten die in één klap veel extra capaciteit opleveren en projecten die de extra infrastructuur buiten de schooluren delen met sportclubs of jeugdverenigingen kregen voorrang. “Met deze huursubsidies kunnen we kort op de bal spelen en snel extra schoolruimte winnen”, zegt Weyts. “Zo kunnen we versneld oplossingen bieden op plaatsen waar de nood vandaag het hoogste is”.

In heel Vlaanderen gaat het om 65 scholen, goed voor 18.000 leerlingen. West-Vlaanderen telt de meeste projecten. “Dankzij de Vlaamse steun zullen er 315 Brugse leerlingen kunnen rekenen op 2.393 m² extra klasruimte. Op die manier bieden we snel een oplossing waar de nood het hoogst is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs N-VA-voorzitter Maaike De Vreese (N-VA).

Er komen extra plaatsen in meerdere onderwijstypes: in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs, in het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs, in het volwassenonderwijs, in het deeltijds kunstonderwijs en in een internaat.

Scholen krijgen in het voorjaar van 2022 opnieuw een kans om financiële steun te vragen voor huurprojecten.