West-Vlaamse scholen krijgen internationale milieu-erkenning

31 scholen die meedoen aan het MOS-project in Vlaanderen, dat is het internationale project omtrent Milieuzorg op School, kregen gisteren de Groene Vlag, de internationale erkenning voor milieuvriendelijke scholen. Onder andere Basisschool Sint-Andreaslyceum en Freinetschool GO! De Tandem in Brugge, Buitenschool De Bergop in Tiegem, de Gemeentelijke Vrije Lagere Scholen Sint-Amandus in Meulebeke en het Sint-Pauluscollege in Moorsele zijn laureaten. Door de erkenning mogen de scholen zich nu ambassadeur noemen op vlak van duurzaamheid.

Om de erkenning te halen moeten de scholen aan zeven internationaal opgelegde milieudoelstellingen voldoen. Deze focussen zich op aandacht voor milieu en duurzaamheid in de lessen, maar ook daarbuiten.