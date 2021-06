West-Vlaamse schoolverlaters vinden het vlotst werk

West-Vlaanderen telde in 2019 11.514 schoolverlaters. 1.027 of 8,9% van hen waren een jaar later nog werkzoekend. Het werkzoekendenpercentage is daarmee toegenomen, maar blijft wel onder het Vlaams gemiddelde. In Oostende is 12,4% van de schoolverlaters een jaar later nog op zoek naar werk. Brugge volgt met 12,2% en Kortrijk (11,1%) en Roeselare (9,8%) volgen.

Impact coronacrisis

De onderzochte jongeren betraden de arbeidsmarkt op een moment dat er nog geen sprake was van COVID-19 en dat de Vlaamse arbeidsmarkt het vrij goed deed, met een hoog aantal vacatures. Vanaf maart 2020, met de ingang van de lockdown en strikte maatregelen, kregen we een andere situatie en nam het aantal werkzoekenden opnieuw toe, samen met een terugval van het aantal vacatures. Sommige jongeren vonden daardoor moeilijker hun weg op de arbeidsmarkt. Het gaat vooral over schoolverlaters uit opleidingen die gelinkt kunnen worden aan sectoren en beroepen waar de werkgelegenheid zwaar te lijden had onder de vroege coronacrisis en waarin er minder kansen op een job waren.

STEM en zorg

De schoolverlaters uit een STEM-opleiding vinden globaal gezien dan ook vlot aansluiting met de arbeidsmarkt, vooral de hoger opgeleiden. En schoolverlaters die een opleiding volgden voor een zorgberoep hadden in het algemeen de beste kansen op de arbeidsmarkt.