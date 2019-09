West-Vlaamse sociale partners: 'Dringend nood aan braincirculatieplan'

De ‘War for Talent’ komt extra hard aan in West-Vlaanderen: 60% van de jongeren gaat elders studeren en keert niet onmiddellijk terug. Omgekeerd komt nauwelijks één op de vier studenten hoger onderwijs in West-Vlaanderen van buiten de provincie. "Een rekensom die zwaar doorweegt op de economie die schreeuwt om (top)talent", zegt Bert Mons, woordvoerder van het Provinciaal Socio-Economisch Overlegplatform en algemeen directeur van Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. "We hebben nood aan een ingrijpend plan op maat van West-Vlaanderen."

Gericht investeren

Mons legt uit: "Geef ons tien jaar de nodige middelen en flexibiliteit en we zetten de braindrain om in een gezond evenwicht van uitstroom en instroom. Niet zomaar via nieuwe opleidingen in alle mogelijke studiegebieden, maar wel door heel gericht te investeren. Zo willen we masteropleidingen burgerlijk ingenieur en bio-ingenieur die nauw aansluiten op onze industriële speerpunten mechatronica, agrovoeding, materialen en blauwe economie. We willen bij ons ook de toekomstige bedrijfsleiders kunnen opleiden. In West-Vlaanderen hebben we nu enkel de academische bachelors TEW en Handelsingenieur. Breid die uit met de masteropleidingen en geef ons een volledige cyclus Handelswetenschappen. Ook de professionele bacheloropleidingen verdienen extra steun, zodat onze hogescholen hun unieke wisselwerking met onze kmo’s kunnen versterken. Er is veel te lang veel te weinig geïnvesteerd in het hoger onderwijs in West-Vlaanderen. Dat moet voortaan anders als we onze bedrijven zuurstof willen blijven geven. We vragen niet het onmogelijke, enkel een evenredig deel van de Vlaamse middelen en een engagement voor ons plan tegen de braindrain. Met de nodige middelen, goodwill en samenwerking kunnen we in tien jaar heel wat bereiken. De West-Vlaamsebedrijven hebben potentieel te over. Het is aan Vlaanderen om mee te zorgen voor jong talent zodat de bedrijven dat potentieel ook kunnen waarmaken”, besluit Bert Mons.