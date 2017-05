West-Vlaamse technologie helpt boer met besproeiing

Bij grote droogte besproeit de landbouwer zijn velden. Dat gebeurt automatisch, dag en nacht. Maar er zijn ook heel wat problemen. Een kabel die niet oprolt of een leiding die stuk gaat. Het nieuw systeem dat hier voorgesteld wordt zal in dat geval meteen alarm slaan.

Xavier dochy probeert als eerste landbouwer deze West-Vlaamse technologie uit. Crodeon Technologies uit Kortemark bedacht een innovatieve technologie om de haspel vanop afstand op te volgen via smartphone, tablet of PC. Sensoren houden alle parameters in de gaten.