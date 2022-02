West-Vlaamse transporteurs:" lading naar Rusland drie tot vier keer duurder"

Het is voor West-Vlaamse transporteurs heel moeilijk om nog naar Oekraïne en Rusland uit te voeren.

Door de oorlogsdreiging, maar ook nog altijd door de vluchtelingencrisis. Chauffeurs staan soms vijf dagen of langer vast aan de grens voor controles en een aantal van hen weigert nog naar Rusland te rijden omdat het te gevaarlijk is.

Soncotra uit Poperinge is één van de weinige transportbedrijven die ondanks alle moeilijkheden vandaag nog op Rusland rijdt. Soncotra verscheept 60 à 70 vrachten per week naar Rusland, vooral de regio Moskou en ook naar Oekraïne. Dat zijn meestal koeltransporten zoals voeding en medicamenten. Maar het vraagt veel inventiviteit om dat vandaag nog voor mekaar te krijgen.

"Door de dreigende oorlog, die nu toch wat aan het afzwakken is, zijn er veel strengere grenscontroles. De chauffeurs zijn niet meer op hun gemak omdat ze veel militairen zien lopen aan de grenzen. De chauffeurs staat onder stress daardoor. In Kiev aan de douaneterminals is er enorm grote controle, onzekerheid en angst. Dat zijn de grootste problemen op het moment", klinkt het bij Bert Lamaire, directeur van Soncotra.

Een lading naar Rusland vervoeren is nu drie tot vier keer duurder dan voor de militaire dreiging en het vluchtelingenprobleem.