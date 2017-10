West-Vlaamse uitgevers en boekhandels op boekenbeurs

Het is een belangrijke commerciële graadmeter van het assortiment dat zij op de markt brengen. Uitgeverij De Eenhoorn uit Wielsbeke bijvoorbeeld bestaat 27 jaar en neemt al zoveel jaar deel aan de boekenbeurs. "De boekenbeurs telt voor zo’n drie procent mee", zegt Bart Desmyter van de uitgeverij. "Dat is niet spectaculair maar dat komt omdat wij nooit hype titels hebben. Bij ons is de verkoop in de breedte belangrijk".

Boekhandels

Een opvallende stand op de boekenbeurs is Confituur Boekhandels. Dat is een samenwerking van vijfentwintig onafhankelijke boekhandels. Zij staan hier als vaklui met een selectie van titels die je in hun boekhandel kan kopen. Gelukkig geldt sinds vorig jaar de vaste boekenprijs. De formule is dat iedereen dezelfde prijs hanteert en gedurende de eerste drie maanden dat een boek verschijnt mag men er niet onder gaan. "Wij zien af en toe dat supermarkten dat toch nog doen en dan klagen wij dat aan", zegt Roos Taillieu van boekhandel Raaklijn in Brugge.

De boekenbeurs in Antwerp Expo loopt nog tot en met 12 november. De beurs is wel dicht op 6,7 en 8 november.