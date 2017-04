West-Vlaamse werknemer laat openbaar vervoer links liggen

Dat blijkt uit de tweede Mobiliteitsbarometer van hr-dienstverlener Acerta. 70% van de Vlaamse werknemers koos in 2016 voor de wagen terwijl dat in West-Vlaanderen 67% was. Het wagengebruik in het West-Vlaamse woon-werkverkeer bleef in 2016 wel stabiel ten opzichte van 2015. Het openbaar vervoer daarentegen verloor zwaar aan populariteit met een daling van 5,6% op één jaar tijd. "De kostprijs voor het gebruik van de wagen lijkt vandaag niet voldoende hoog te zijn om de werknemer te overtuigen zich voor zijn woon-werkverplaatsingen een abonnement aan te schaffen voor het openbaar vervoer”, zegt Thijs Deklerck, Kantoordirecteur Roeselare bij Acerta. “Het gebruik van het openbaar vervoer is vaak sterk afhankelijk van de locatie waar de werkgever gevestigd is en biedt dus niet altijd een geschikt alternatief voor de wagen”. De fiets zit dan wel weer in de lift.

Een doorsnee West-Vlaamse werknemer legt dagelijks gemiddeld 18,5 kilometer af tussen werk- en woonplaats. Een afstand die mooi aansluit op het nationale gemiddelde. 88% van de West-Vlamingen verlaat bovendien de provinciegrenzen niet om te gaan werken.