West-Vlaamse wijn zit in de lift

Er is nu al tussen de 40 en 50 hectare verbouwd en niet alleen in Heuvelland. Zo ook in Koekelare, waar Marino Moenaert bezig is met de wijnoogst. De wijngaard van Moenaert ligt op een helling. De wijnstokken zijn in 2014 aangeplant en de eerste oogst van de pinot gris op de Ruidenberg Koekelare lijkt meteen een veelbelovende oogst.

De West-Vlaamse wijnen zitten in de lift. Dat is Moenaert ook al opgevallen: “Ikzelf ben van Moerbrugge bij Oostkamp Ik ben eigenlijk daar gestart als eerste, als pionier zeg maar, om commercieel wijn te gaan maken. En momenteel hebben wij nu al 6600 stokken in beheer.” Maar het is niet vanzelfsprekend om in West-Vlaanderen wijn te verbouwen met een goede opbrengst en een uitstekende kwaliteit.

Toch worden de West-Vlaamse wijnen steeds beter. En dat wordt ook duidelijk, want de Vereniging van Vlaamse Sommeliers bekroonde dit jaar ‘Monteberg’ en ‘Entre Deux Monts’ als beste Belgische wijnen.