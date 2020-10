West-Vlaamse winkels moeten vanaf 20 uur rekken met alcoholische dranken afsluiten

Winkels in West-Vlaanderen moeten vanaf vrijdag middernacht zorgen dat alcoholische dranken na 20 uur niet meer bereikbaar zijn voor klanten. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé donderdag.

Daarmee wil hij vermijden dat winkels na 20 uur toch nog alcohol verkopen. Winkels die de rekken met alcohol niet kunnen afsluiten, moeten om 20 uur sluiten.

Deze week bleek uit een steekproef van VTM Nieuws dat verschillende nachtwinkels in West-Vlaanderen na 20 uur nog alcohol verkochten. Dat gaat in tegen de maatregel die vorige week werd opgelegd door het Overlegcomité. Daarop liet gouverneur Carl Decaluwé onderzoeken of winkels een vroeger sluitingsuur kon worden opgelegd.

Uiteindelijk moeten alle winkels in West-Vlaanderen zorgen dat alcoholische dranken vanaf 20 uur niet meer bereikbaar zijn voor klanten. Het gaat daarbij onder meer om nachtwinkels, tankstations maar ook supermarkten. De regel gaat in vanaf vrijdag middernacht. "Winkels krijgen nog even de tijd om zich te organiseren. Winkels die alcohol niet afschermen van de klanten, zullen om 20 uur moeten sluiten", zegt Decaluwé