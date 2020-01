West-Vlaamse winnaars van Henry van de Velde-prijs

Twee West West-Vlaamse producten krijgen in hun categorie de prestigieuze Henry van de Velde Gold Award, één van de belangrijkste prijzen voor design in ons land. Een digitale huidscanner van Barco The Light Machine uit Oostende.

The Light Machine, van het Oostendse RotorGroup, is een dimbare designlamp. Ze is van stevige makelijk, en bedenker Bernard heeft ook van alles wisselstukken. De merknaam Re-Volt verwijst naar voltage, maar ook naar revolteren tegen de wegwerpmaatschappij.

Bernard hielp destijds met zijn vader bij de oprichting van het Roeselaarse lichtbedrijf Modular, hij bemande de creatieve cel, de RotorGroup. Die is niet mee verkocht maar zit nu dus in Oostende. (lees verder onder de foto)

En ook technologiebedrijf Barco uit Kortrijk is heel goed bezig. Zij slepen met de Demetra, een digitale dermatoscoop de Gold Award in één van de zes andere categorieën in de wacht. Met de Demetra kan je kwalijke huidmelanomen opsporen.