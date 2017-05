De West-Vlaamse Yamina Saelens is gisteren in Gent Belgisch paaldanskampioene geworden.

Yamina volgt paaldansen in de Ieperse school "Flexy's Pole Dance Studio" van Graziëlla Maselis. Yamina won in de categorie Women Professional. Dat is één van de vier categorieën naast Women Amateur, Men en Duo's.