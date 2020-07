West-Vlaamse ziekenhuizen klaar voor eventuele stijging opnames

Nu ook het aantal ziekenhuisopnames over het hele land stijgt bereiden ziekenhuizen zich voor. De verschillende West-Vlaamse ziekenhuizen hebben een draaiboek klaar voor als het aantal besmettingen sterk begint te stijgen. Al is dat momenteel nog niet helemaal aan de orde.

In AZ Damiaan in Oostende en het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper liggen momenteel geen besmette patiënten. "Wij zijn volledig voorbereid voor als het aantal opnames stijgt maar voorlopig is dat niet aan de orde. Als er opnieuw een sterke stijging komt, zal dat mentaal zeer zwaar zijn voor ons personeel. De eerste golf was een zware periode waaruit we veel hebben geleerd maar ook een tweede golf zal zwaar zijn voor onze werknemers", klinkt het bij AZ Damiaan.

In AZ Groeninge in Kortrijk zijn er momenteel een tiental besmette patiënten. Al blijft dat aantal de laatste tien dagen stabiel. "Er komen personen bij en er worden patiënten ontslagen. Algemeen blijft het cijfer stabiel."

In AZ Delta in Roeselare ligt het aantal besmette patiënten op 23, meldt Radio 2 West-Vlaanderen. Dat is het grootste deel van het totaal aantal opgenomen patiënten binnen de provincie West-Vlaanderen. De ziekenhuizen hopen dat een snelle stijging nog vermeden kan worden.