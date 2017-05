West-Vlaanderen dé provincie van de chocolatiers

West-Vlaanderen is de provincie van de chocolatiers. Eén derde van de Vlaamse productie maken ze hier.

Dat heeft onder meer te maken met Brugge als Europese chocoladehoofdstad en het succes van de chocolatier-opleiding bij Ter Groene Poorte in de provinciehoofdstad. Geen toeval dus dat daar de resultaten zijn voorgesteld van het onderzoek naar de sector bij ons.



Jan Bart Van In (West-Vlaanderen Werkt) : “Grosso modo heb je twee grote categorieën. Je hebt hier een vijftal industriële bedrijven die zwaar investeren in machines en automatisatie. Daarnaast heb je een hele groep kleinschalige artisanale bedrijven die gaan voor productkennis. Die gaan voor specialisatie en eigen merken, die zich op die manier onderscheiden, en allemaal scoren ze heel mooi in het exportverhaal.”