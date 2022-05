West-Vlaanderen in de ban van onweer

Vannacht is een onweer getrokken boven delen van de provincie. Ook rond de middag mogen we ons nog aan regen- en onweersbuien verwachten. En dat levert bijzondere beelden op.

Op bepaalde plaatsen zorgde het onweer voor schade. Rond twee uur vatte het dak van een woning in Desselgem vuur na een blikseminslag. Ook in Kortrijk sloeg de bliksem in. Een woning in de Watermolenstraat zit daardoor zonder elektriciteit.

Het KMI heeft voor vandaag code geel afgekondigd voor heel België en de FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het noodnummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor men bijstand van de brandweer nodig heeft, kan men een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. "Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn", stelt de overheidsdienst.