Nergens zijn er dit jaar zoveel dodelijke slachtoffers gevallen in het verkeer als in West-Vlaanderen.

Dit jaar hebben zeker 48 mensen het leven gelaten na een verkeersongeval in West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen staat op de tweede plaats met één dodelijk slachtoffer minder. Over het algemeen zijn er wel minder dodelijke verkeersslachtoffers dan in 2019. En dat is natuurlijk het gevolg van de lockdowns in het voorjaar en nu waarbij thuiswerken zoveel mogelijk verplicht is.